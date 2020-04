Caramellaires de la Catalunya Central reviuen la tradició als balcons i a YouTube

Caramellaires de la Catalunya Central van entonar les cançons de Diumenge de Pasqua i es van posar els vestits tradicionals, tot i que no podien sortir de casa pel confinament de la crisi del coronavirus.

A Callús, veïns van sortir als balcons després que dos cotxes animessin al carrer amb cançons caramellareis el municipi bagenc. Una iniciativa que no va acabar del tot bé perquè s'hi va acabar presentant la Guàrdia Civil. Grups de caramelles de municipis en què el dia de Pasqua és un dels dels més assenyalats, també van sortir als balcons. La Colla del Vi Bo de Salelles enguany celebraven 40 anys. Els seus integrants van enregistrar dos vídeos que van penjar a les xarxes socials. I, a Cabrianes, l'esbart dansaire va muntar un vídeo commemoratiu dels 120 anys d'aquesta tradició al poble, i a les 12 del migdia els veïns van entonar als balcons una cançó amb lletra per a l'ocasió que parlava del coronavirus.

Les iniciatives van tenir ressò sobretot a les xarxes socials. Un total de 16 membres de l'Orfeó Nova Solsona, entre cantaires i instrumentalistes, van enregistrar un vídeo amb la cançó Oh, Solsona, bella Solsona perquè els habitants de la ciutat puguin reviure la tradició pasqual.

D'altra banda, 44 músics la Banda de Cardona, cadascú des de casa seva, es van proposar de fer arribar la cloenda de les caramelles del 2020 a tots els cardonins en un vídeo de YouTube. També grups de Castllfollit del Boix; la Coral Nou Horitzó i l'Esbart Dansaire Santvicentí, de Sant Vicenç; i els caramellaires de Navàs, entre d'altres, també van cantar per als internautes.

A Súria, un dels municipis on les caramelles estan més arrelades, els integrants dels grups que canten cada any als carrers aquest any van decidir unir les seves veus des dels balcons. Dissabte a la nit nombrosos veïns van sortir als balcons per entonar El cant del poble en una interpretació inèdita que va ressonar per tots els carres del poble. Va ser l'acte més important i més seguit d'unes caramelles realitzades des dels balcons perquè els veïns tinguessin un petit tast de la tradició, en una setmana en què s'han portat a terme al municipi altres iniciatives i que ha motivat a sortir als balcons molts veïns.



La cantata de Lloll Bertran

L'actriu igualadina Lloll Bertran va cantar una cançó de caramelles, amb to humorístic, amb el Col·lectiu Musicofoll, liderat pel cantant còmic George Freginald. De fet, la banda va recuperar la versió rumbera de la cançó Les Caramelles, i va editar un nou videoclip amb l'actriu, amb la qual ja van fer la versió original de la cançó fa 5 anys.