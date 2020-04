Dues antiavalots dels Mossos incompleixen el confinament per un aniversari

Dues agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra es van saltar aquest cap de setmana el confinament per celebrar un aniversari. Les dues amigues i companyes de feina es van reunir en una celebració privada i van difondre la trobada a través de les xarxes socials, segons fonts consultades per El Periodico. Oficialment el cos explica: «S'està investigant un cas que encara no està aclarit i, quan s'hagi recollit tota la informació necessària, es prendran les decisions oportunes».

En realitat, la visita a l'amiga que feia anys es va produir un dia abans de l'aniversari. Així ho va explicar a l'Instagram: «Demà és el meu aniversari i no he pogut tenir cap sorpresa millor que vinguis a passar-lo a mi, t'estimo amiga». Amb aquest missatge, una fotografia de les dues policies deixa constància de la sorpresa. A més d'aquesta imatge, van pujar diversos vídeos.

Seguida per nombrosos companys del cos, fotografia i vídeos van saltar d'un xat policial a un altre de forma fulgurant, cosa que va desencadenar el malestar d'uns quants, en especial, al si de la Brimo. Fins i tot ha circulat una producció casolana de vídeo que, amb els enterradors africans ballant al ritme de Toni Igy –tan famosos aquests dies com el 'negre del Whatsapp'–, satiritza la trobada. Aquest muntatge, a més, destaca en una captura de Google Maps que una va haver de recórrer més de 100 quilòmetres per dirigir-se al domicili de l'amiga i que, també a través d'Instagram, havia penjat dies abans el missatge «quédateentuputacasacoño».

«Tot això no ens ajuda, al contrari», reflexiona un dels agents, molest amb les seves companyes. «No ha agradat gens perquè s'està treballant molt aquests dies», afegeix un segon. Els Mossos ja fa un mes que a Catalunya estan tractant que els ciutadans compleixin les restriccions decretades pel Govern espanyol, bregant amb els que oposen més resistència i imposant denúncies a persones que les incompleixen. Tant perquè les persones surten dels domicilis sense tenir una de les excuses contemplades en les excepcions, com perquè fan desplaçaments en vehicles particulars sense cap justificació. Les dues agents van fer les dues coses i ho van difondre a les xarxes socials. Com a membres de la Brimo, totes dues participen activament en dispositius de confinament, com el recentment desactivat a Igualada.

Els Mossos ja van amonestar verbalment el mes passat un intendent de la Regió Policial Central, que, quatre dies després de l'inici del decret de confinament per a tots els ciutadans, va ser sorprès sortint de la comissaria de Manresa, vestit d'esport, per anar a caminar a l'aire lliure durant una hora, segons va avançar El Periódico.