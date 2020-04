Famílies i padrins també fan entregar a casa figures de xocolata i mones de llaminadures

No només les pastisseries han optat aquest any per repartir encàrrecs a domicili. També botigues de llaminadures, com Dolç i Sec, al carrer Nou de Manresa, que ha estat dues setmanes treballant a porta tancada per preparar les comandes que anava rebent per telèfon i per les xarxes socials. Sobretot, s'han venut figures de xocolata –el Mic, unicorns, princeses, motos, superherois, instruments de música i ous, entre d'altres– i també mones fetes amb llaminadures de tot tipus. Anna Altimiras, responsable de la botiga juntament amb el seu pare, explica que han rebut encàrrecs de Manresa i de pobles veïns. «Normalment venem fruita confitada, fruits secs, pollets, figuretes de xocolata... a gent que es fa la mona a casa. Aquest cop no podrà ser, perquè tenim la botiga tancada, però almenys salvarem una part de les vendes amb les entregues a casa», detalla. Durant el cap de setmana han repartit unes 50 figures a domicili.