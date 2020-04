La Generalitat anuncia l'aprovació d'un pla per «protegir els ciutadans»

El Govern va celebrar un consell executiu extraordinari ahir a la tarda per aprovar un pla de mesures per «protegir els ciutadans» davant l'aixecament del confinament total del Govern espanyol. El president del Govern català, Quim Torra, va dir que les mesures seran d'obligat compliment i que abordaran diferents dimensions, des del control sanitari, la corresponsabilitat de la ciutadania, el control de les aglomeracions i les dirigides a col·lectius vulnerables. En una roda de premsa telemàtica, després de participar en la reunió de presidents autonòmics per videoconferència, Torra va expressar que impulsen el pla perquè no poden quedar-se de «braços plegats», però que encara té «esperança» que el president, Pedro Sánchez, «rectifiqui».

Aquest pla, segons va manifestar Torra, «estableix una estratègia amb una perspectiva social», i se centra , en una primera fase, en quatre eixos bàsics: «el control sanitari», a partir dels testos disponibles en cada moment; «la corresponsabilitat de la ciutadania», amb mesures de protecció individual, protocols d'actuació i desinfecció diària, mascaretes i la distància preventiva; «un pla de control d'aglomeracions als centres de treball, als transports públics i als establiments comercials, que sigui entenedor i d'obligat compliment» per a totes les empreses; i l'adaptació de «mesures a col·lectius més vulnerables», com la gent gran, les persones dependents i els infants.

Ahir la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va avançar en una entrevista a TV3 que el Govern incrementarà aquesta setmana el transport públic i vetllarà per les mesures de seguretat, tant en el desplaçament a la feina com en el centre laboral.

El president de la Generalitat de Catalunya va apel·lar a la responsabilitat de les empreses perquè si no poden mantenir les mesures de seguretat per prevenir contagis no treballin. «Malauradament no tenim competències i no podem donar-hi aquesta seguretat jurídica», va lamentar Torra, que va dir que els treballadors es veuen «obligats» a anar al seu lloc de feina i que cal que la Generalitat els «protegeixi».

El president de la Generalitat, que ahir al matí havia insistit per carta a Sánchez que allargui el confinament total i que mostri els informes científics per haver pres aquesta decisió, va explicar que durant la reunió el president espanyol tampoc no va donar les dades, i que tampoc s'ha compromès a facilitar-les en els propers dies.

El president de l'executiu va denunciar que és una «irresponsabilitat» i una «temeritat» relaxar el confinament perquè es fa «sense garanties, sense testos massius» i amb un «risc de rebrot».

A més, va demanar ser «cauts» quan es parli de desconfinament. Va dir que fa falta «temps» per fer un «bon pla» per tornar a la normalitat i que no es pot fixar cap data. Quan s'hagi de fer, va afegir, haurà de ser «gradual, territorialitzat, amb franges d'edat». L'endemà que el departament de Salut presentés les fases en què s'hauria de fer, Torra va dir que el Govern treballa amb un «esbor-rany» i que s'acabarà de treballar perquè el «desconfinament» surti «a la primera».

Per tot plegat, el president català va demanar que cal dues setmanes més en què tots els ciutadans, excepte els que treballen en sectors essencials, es quedin a casa.