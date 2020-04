En un primer moment van decidir tancar la botiga però s'hi van repensar. Per què?

Els sanitaris demanaven a la gent que es quedés a casa i els vam fer cas perquè vam considerar que no érem un producte de primera necessitat. Però vam començar a rebre comandes de mones per correu i per xarxes i això ens va fer tornar a obrir. Ha estat una voràgine, no pensàvem que tanta gent voldria menjar mona.

Han repartit a domicili. Com ha anat?

La meitat de les mones venudes les hem portat a domicili. El problema és que normalment contractàvem personal de reforç durant la Pasqua però aquest cop no ens hem volgut arriscar a agafar algú que potser hagués estat en contacte amb la malaltia. Treballem els de sempre i estem fent un munt d'hores. El repartiment a domicili ens ho posa difícil. Malgrat tot, és bonic perquè reparteixes il·lusió i alegria a famílies que fa molts dies que estan tancades.

Què s'ha venut més?

Les mones tradicionals, de mantega, fruita i ou filat. Això sí, totes petites, perquè la gent no es pot ajuntar per celebrar la mona en família. N'han comprat de més petites i ens les han fet repartir.