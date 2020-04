Julian Assange va tenir dos fills amb la seva advocada durant l'estada a l'ambaixada

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va tenir dos fills amb la seva advocada durant el període en què va estar refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres, segons va informar el diari britànic Mail on Sunday. L'australià, a qui els Estats Units volen jutjar per espionatge, és pare de dos nens amb Stella Morris, de 37 anys, una advocada d'origen sud-africà, segons el diari, que va assegurar que el més gran dels nens, Gabriel, té dos anys i l'altre, Max, un.

El diari va publicar fotos d'Assange amb els seus fills, així com una entrevista a Morris, qui relata que ella es va enamorar del fundador de Wikileaks fa cinc anys, i que la parella planeja casar-se. L'advocada va decidir revelar l'existència dels nens perquè tem que la vida d'Assange «estarà en perill si roman a Belmarsh», la presó d'alta seguretat de Londres on està actualment detingut, a causa de la pandèmia de coronavirus. La justícia britànica es va negar a final de març a alliberar Assange sota control judicial, al·legant que hi havia «raons serioses per pensar» que podria no aparèixer en futures convocatòries.

Wikileaks va assenyalar a Twitter que la parella d'Assange, «mare de dos nens petits, insta el Govern del Regne Unit a alliberar ell i els altres presoners mentre el coronavirus segueixi causant estralls a les presons».

La justícia britànica ha suspès fins al 18 de maig l'estudi de la sol·licitud d'extradició del fundador de Wikileaks cap als Estats Units, país que pretén processar-lo per la publicació d'una gran quantitat de documents confidencials.



Assange va presenciar els parts

Julian Assange i la seva advocada van començar la seva relació el 2015, quan ella va visitar el seu client a l'ambaixada, i el primer nen va ser concebut l'any següent, segons el diari britànic. Assange fins i tot va presenciar el naixement a Londres dels dos nens per vídeo, i va poder veure el més gran, Gabriel, dins de l'ambaixada, on el van portar en secret. Els dos nens són ciutadans britànics i ja han visitat el seu pare a la presó, va assenyalar el Mail on Sunday.

Els Estats Units acusen Julian Assange d'haver posat en perill fonts dels seus serveis d'intel·ligència, després que Wikileaks va publicar més de 700.000 documents classificats sobre activitats militars i diplomàtiques nord-americanes, especialment a l'Iraq i l'Afganistan. Per la seva banda, els advocats d'Assange denuncien un procediment polític basat en «mentides».

Assange va ser arrestat l'abril del 2019 després de set anys de reclusió a l'ambaixada equatoriana a Londres, on es va refugiar per temor a l'extradició als Estats Units.