L'Estat envia a Catalunya 1.714.000 mascaretes i Buch acusa el govern de «jugar amb la història»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat la xifra de 1.714.000 mascaretes que el govern espanyol ha entregat a Catalunya perquè es reparteixin a partir de dimarts entre aquells que s'han de desplaçar en transport públic per reincorporar-se als seus llocs de treball. En la roda de premsa d'aquest dilluns, Buch ha recordat que el 1714 és una xifra "simbòlica" i ha alertat el govern espanyol que amb la història dels catalans "no s'hi juga". El conseller creu que el govern espanyol "es riu a la cara" dels catalans amb aquesta comparativa. "El 1714 va ser un moment molt devastador per al país, i ara estem davant una epidèmia que s'ha emportat molta gent". Buch també ha posat en relleu que en política "les casualitats no existeixen".

Davant la postura de Buch, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat el conseller de "fanàtic". "L'última cosa que necessita una emergència sanitària és que hi hagi fanàtics entre els responsables públics que l'han de gestionar", ha criticat Colau a les xarxes socials, acompanyant el missatge d'un vídeo de la intervenció de Buch. L'alcaldessa ha exigit una rectificació per part del Govern perquè, segons creu, els catalans "no mereixen passar aquesta vergonya aliena".