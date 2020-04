L'Estat suspèn les obres en les quals hi hagi persones alienes a la construcció

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar ahir una Ordre Ministerial en la qual suspenen les obres d'intervenció en edificis on hi hagi persones alienes a la construcció per evitar el contacte entre treballadors i habitants i reduir així el risc de contagi per coronavirus.

L'ordre emesa pel Govern central explica que «la concentració de persones a edificis» als quals es desenvolupen obres on «els treballadors han de compartir determinats espais comuns amb residents o altres usuaris» implica un «increment del risc de contagi per la Covid-19». Per això, el Govern, per «garantir la contenció de la pandèmia», procedeix a suspendre «l'execució de determinades obres».

No obstant això, la prohibició no afectarà aquelles construccions o reparacions de caràcter «urgent», com ara instal·lacions, avaries o tasques de vigilància del propi immoble. «Aquesta restricció no afectarà aquelles obres en les quals no es produeixi aquesta interferència i les obres a realitzar puguin ser sectoritzades o separades dins del mateix immoble al qual afectin», determina l'ordre publicada al BOE.