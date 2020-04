L'oposició de Sallent exigeix l'elaboració d'un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi

L'oposició de Sallent, formada pels grups de Junts per Sallent i Fem Poble, demana al govern municipal elaborar un pla de xoc de manera conjunta per poder afrontar amb garanties l'emergència econòmica i social derivada de la pandèmia.

Els dos grups critiquen que el govern municipal, ERC, encara no s'hagi posat en contacte amb ells per elaborar aquest pla de xoc i asseguren que encara no han rebut resposta pel que fa a les propostes que s'han realitzat a través de les diverses reunions telemàtiques que duen a terme els membres del consistori.

A més, lamenten que no disposin de dades sanitàries ni econòmiques de l'afectació a Sallent, ja sigui en nombre de casos de coronavirus, ERTO o comerços tancats. També asseguren que el govern aprofita l'emergència per fer propaganda a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials municipals.

A banda, l'oposició diu que el govern està anant a remolc de les iniciatives populars del municipi i demana que la distribució de mascaretes confeccionades per voluntaris prevista per aquesta setmana no es converteixi en un acte de propaganda política.

Des del punt de vista econòmic, Junts per Sallent i Fem Poble consideren que es va tard pel que fa a la flexibilització del cobrament d'impostos municipals i lamenten que encara no s'hagi analitzat l'estalvi de despesa que el confinament ha provocat en partides energètiques o de cultura.