Mor l'expresident del Congrés i exministre d'UCD Landelino Lavilla

L'expresident del Congrés i exministre d'UCD Landelino Lavilla (Lleida, 1934) ha mort aquesta nit als 85 anys fruit d'una malaltia que arrossegava, segons han confirmat fonts del Consell d'Estat, del que era conseller permanent. Lavilla va ser ministre de Justícia durant els governs d'Adolfo Suárez entre 1976 i 1979, i president del Congrés dels Diputats entre 1979 i 1982, també durant el cop d'Estat del 23-F.

Figura clau de la Transició, va formar part de l'equip que va assentar les bases de les primeres eleccions democràtiques de 1977 i va impulsar la reforma legislativa que havia de fer possible el nou tram. El 1982 va succeir Suárez al capdavant de la Unió del Centre Democràtic (UCD) i després del fiasco a les eleccions generals d'aquell any va deixar la presidència del Congrés. El 1983 va abandonar l'escó i es va integrar al Consell d'Estat, on ha continuat en actiu fins ara.