La pandèmia global posa de manifest la desigualtat racial als Estats Units

La comunitat negra dels Estats Units està rebent un impacte amplificat de la pandèmia de coronavirus al país, segons els balanços particulars de cada estat, en els quals es posa de manifest la disparitat que hi ha entre els casos per races; una diferència que experts en salut pública consultats pel Los Angeles Times atribueixen a desigualtats socials i econòmiques profundament arrelades en la societat nord-americana.

Per posar exemples: a Michigan han mort vuit vegades més persones de raça negra que població blanca. A Illinois, gairebé sis vegades més, i cinc vegades més a Louisiana.

Molts dels malalts de raça negra són, d'acord amb els perfils recollits pel diari nord-americà, treballadors de servei públic amb baix salari o empleats considerats com a «essencials», com guàrdies penitenciaris, missatgers, agents de Policia.

Aquest col·lectiu majoritàriament no disposa d'una segona residència, generalment situada en una població menys densa, a la qual desplaçar-se.

«No deixen de dir que el coronavirus és una espècie de gran anivellador i que tothom acaba afectat igual, però el fet és que hi ha comunitats afectades amb més crueltat que unes altres», lamenta el doctor Uche Blackstock, president de l'organització Avanç per la Igualtat Sanitària i metge d'urgències en un hospital de Brooklyn, a Nova York, on assegura que ha estat testimoni d'aquesta desproporció de pacients ingressats pel nou coronavirus.