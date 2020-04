Els partits catalans eviten les rodes de premsa durant el confinament pel virus

Tres rodes de premsa telemàtiques en gairebé un mes. I prou. És el resum de les atencions als mitjans que han ofert els partits catalans durant les primeres quatre setmanes de confinament. El president del Govern, Quim Torra, va demanar el 15 de març que la gent «s'autoconfinés» a casa com a mesura de prevenció per la Covid-19. Des d'aleshores, els partits catalans han evitat les rodes de premsa i han optat per enviar informació enllaunada –vídeos i notes de premsa– a través de YouTube, Facebook i Whatsapp, sense opció a fer preguntes.

Només els grups parlamentaris d'ERC (1) i la CUP-CC (2) han ofert rodes de premsa, a més del PDeCAT (1). Per la seva banda, Cs, JxCat, PSC-Units, CatECP i PPC no han donat opció als periodistes a fer cap pregunta.

Fins ara la CUP-CC és la formació que ha ofert més rodes de premsa: dues, i en directe per YouTube. En la primera ocasió els mitjans feien arribar les preguntes pel xat d'aquesta plataforma i, després, a través del grup de premsa del Telegram. Els anticapitalistes també han anat enviant notes de premsa durant les setmanes de confinament.