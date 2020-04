«Repartim alegria i és una estona de desconnexió per a les famílies»

Ha canviat els passatgers per mones de Pasqua. En té els seients del taxi plens...

Altres vegades ja havia treballat repartint pastissos d'El Cigne, per Nadal per exemple. A causa del coronavirus, un grup de pastissers s'ha posat a vendre mones de Pasqua on-line i moltes comandes s'han d'entregar a domicili.

Ha de fer molts viatges?

Avui [ahir per al lector] m'hi he posat a les 9 i a les 11.30 h ja hem repartit més de cent pastissos i figures, juntament amb un altre taxista i dos treballadors propis de la pastisseria. Hem anat a Vic, Puig-reig, Navàs, Aguilar de Se-garra... Ahir vaig fer un viatge a Barcelona per repartir quatre mones!

Quina cara fan els infants quan obren la porta?

La gent es posa contenta quan arribes, i encar més amb aquesta situació tan complicada. Repartim alegria. Moltes comandes són sorpresa i encara fan més il·lusió, perquè els nens no s'esperen gens que algú els porti la mona, com que els padrins no hi poden anar... És una estona de desconnexió per a les famílies.