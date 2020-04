Sánchez demana unitat política i avisa que l'estat d'alarma continua

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va fer una crida als partits i presidents autonòmics per fer una «desescalada de la tensió política» i posar fi a «l'espectacle de polítics barallant-se». En una compareixença telemàtica, Sánchez va garantir que els Pactes de la Moncloa que promou no suposaran un intent de recentralització de competències i es va comprometre a deixar enrere «les paraules gruixudes i el llenguatge agressiu» per treballar per a la «unitat» en un pla de «reconstrucció econòmica i social».

«No estem entrant en la segona fase» perquè «prossegueix l'estat d'alarma i contínua el confinament general», va remarcar el cap de l'executiu després de reunir-se per videoconferència amb els presidents autonòmics. Sánchez, però, ha rebut una allau de crítiques de diversos presidents autonòmics com el basc Iñigo Urkullu, el gallec Alberto Núñez Feijóo, l'andalús Juanma Moreno i el català Quim Torra, segons fonts presents a la cita. Això va succeir hores després que el president de la Generalitat, Quim Torra, li demanés per carta que li enviés «els informes sanitaris i epidemiològics» que avalen l'aixecament parcial del confinament. «L'aixecament d'aquestes mesures de confinament provocaran, segons els informes de què disposem, un augment de contagis i la situació de col·lapse en el sistema sanitari de Catalunya», es va lamentar Torra.

edro Sánchez va negar divisions dins del seu Govern, que va dir que treballa amb «unitat d'acció total» i va insistir que la decisió de posar fi a la hivernació dels sectors no essencials s'ha pres d'acord amb el comitè científic. «Quan guanyem la guerra, que ho farem, necessitarem totes les forces polítiques, institucionals i socials per vèncer a la postguerra», va dir Sánchez anunciant que vol convocar per a la setmana vinent la primera reunió del que va anomenar uns nous Pactes de la Moncloa.

El president del Govern espa-nyol no va descartar fins i tot que puguin mantenir-se o reforçar-se les restriccions actuals una vegada conclogui la pròrroga de l'estat d'alarma el pròxim 26 d'abril. Tot dependrà de l'evolució de la pandèmia, que, fins ahir, ja s'havia cobrat la vida de prop de 17.000 persones a Espanya, encara que, segons el president, hi ha dades «encoratjadores» que permeten afirmar que s'han fet els «primers passos decisius» cap a una victòria en la lluita contra la Covid-19. Aquestes dades no estan recollint encara els efectes de la hibernació de les activitats econòmiques no essencials que «haurien de començar a notar-se a mitjan setmana pròxima», va afegir el president del Govern, Pedro Sánchez.

El dirigent socialista va garantir que la recuperació d'aquestes activitats a partir d'avui (demà a Catalunya) es farà amb totes les mesures de protecció i seguretat necessàries per als treballadors que retornin als seus llocs de treball. Tots ells disposaran de màscares en circumstàncies en les quals es requereixin, com en els transports públics, que» seran distribuïdes pels cossos i forces de seguretat», va explicar Sánchez.

A Catalunya, el Govern central ha lliurat 1.714.000 mascaretes per ser repartides a partir de demà, quan finalitzarà Setmana Santa.

El repartiment de les màscares es durà a terme als principals nodes de transport públic i el faran «efectius i voluntaris del Sistema Nacional de Protecció Civil amb la participació de les Forces i Cossos de Seguretat, tant de l'Estat com autonòmiques i locals».

La delegació del Govern a Catalunya va informar que les mascaretes ara són a Catalunya i podran ser utilitzardes pels treballadors que no poden fer teletreball i que hagin d'utilitzar el transport públic.