Sant Vicenç quantifica els danys del Glòria en 150.000 euros

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha quantificat en un total de 150.000 euros els desperfectes que hi va causar el temporal Glòria, que va tenir lloc entre el 21 i el 23 de gener i que hi va acumular més de 150 litres per metre quadrat, segons ha fet públic.

Entre les actuacions que es van portar a terme, segons detalla el consistori, hi ha la reparació del mig gual de la riera de Castellet, l'obertura de camins a Can Xesc i Cal Gravat i altres accions per garantir l'accessibilitat i la seguretat als sectors sud i les Vives. A més, s'està a l'espera d'ajuts per refer un mur a Castellet, la reposició de mobiliari urbà a la llera del riu, refer esculleres i reparar col·lectors, entre altres.