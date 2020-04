? El nombre de víctimes per coronavirus entre les persones que viuen en residències de gent gran a Catalunya ha pujat a 1.663, segons informava el departament de Salut. Amb dades d'11 d'abril, hi ha 3.375 persones que viuen en residències de gent gran que tenen coronavirus i 1.034 d'hospitalitzades. A Catalunya hi ha 64.093 avis que viuen en places residencials públiques i privades.