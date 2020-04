La xifra de morts a Espanya baixa fins a les 517 defuncions en 24 hores

La xifra de morts per coronavirus a Espanya baixa fins a les 517 morts en 24 hores i l'estat espanyol ja acumula 17.489 defuncions. Es tracta de la xifra més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514 i se situa entre les del 17 de març (amb 491 decessos) i el 18 de març (598). El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496, 3.477 més que aquest diumenge. Els curats ja sumen 64.727, 2.336 més que fa un dia. La comunitat de Madrid continua sent la més afectada per la pandèmia amb 47.146 positius confirmats i 6.423 morts. La segueix Catalunya, amb 34.726 casos i 3.538 defuncions per la covid-19. Castella-la Manxa ocupa la tercera posició amb 14.054 casos i 1.626 defuncions.