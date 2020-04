La xifra de morts a Espanya baixa fins a les 517 defuncions en 24 hores

La xifra de morts per coronavirus a Espanya baixa fins a les 517 morts en 24 hores i l'estat espanyol ja acumula 17.489 defuncions. Es tracta de la xifra més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514 i aquest dissabte, amb 510. Se situa també entre les registrades el 17 de març (amb 491 decessos) i el 18 de març (598). El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496, 3.477 més que aquest diumenge. Els curats ja sumen 64.727, 2.336 més que fa un dia. La comunitat de Madrid continua sent la més afectada per la pandèmia amb 47.146 positius confirmats i 6.423 morts. La segueix Catalunya, amb 34.726 casos i 3.538 defuncions per la covid-19. Castella-la Manxa ocupa la tercera posició amb 14.054 casos i 1.626 defuncions.

169.496 casos confirmats de coronavirus a tot l'Estat i 17.489 morts per la malaltia. En les últimes 24 hores, s'han registrat 3.477 nous positius, una xifra que representa un 2,1% més que aquest diumenge i la més baixa de tota la sèrie des que va començar la pandèmia. La dada es inferior a la registrada aquest diumenge, amb 4.167 nous positius i la de dissabte, amb 4.830.

En un dia, s'han registrat 517 noves morts, un 3% més que fa 24 hores. Aquesta és la dada més baixa des del 24 de març –quan n'hi va haver 514- i se situa entre el 17 de març (amb 491 morts) i el 18 de març (amb 598). Aquest dissabte, se'n van registrar 510, divendres 605 i diumenge, 619. Pel que fa al nombre de curats, ja sumen 64.727, 2.336 més que aquest diumenge.

Per comunitats, la més afectada continua essent Madrid amb 47.146 del total de casos i 6.423 morts. En aquesta comunitat, s'han curat 25.385 persones des que va començar la pandèmia. La segueix Catalunya amb 34.726 casos confirmats, 3.538 defuncions i 15.602 curats. Castella-la Manxa té 14.054 confirmats, 1.626 morts i 2.532 altes mèdiques. La quarta comunitat més afectada és Castella i Lleó, amb 12.628 casos i 1.263 morts per la covid-19.

El Ministeri de Sanitat continua sense facilitar el global d'hospitalitzats a les Unitats de Cures Intensives (UCI), a l'espera que les comunitats autònomes facilitin de manera homogènia els casos acumulats des que va començar la pandèmia.

Tendència a la baixa

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, assegura que les dades continuen confirmant la tendència a la baixa dels darrers dies. Sierra ha insistit que cal esperar uns dies perquè les xifres es "consolidin", tenint en compte especialment que ha passat el cap de setmana, però que sembla que es confirma la tendència "descendent".