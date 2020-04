Els 129 morts han fet reorganitzar de cap a peus el sistema sanitari a Manresa

Els 129 morts reconeguts només a Manresa a causa del coronavirus han obligat a reorganitzar de cap a peus el sistema assistencial en tots els fronts.

Quan l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha vist saturat, Althaia no ha dubtat a portar malalts infectats tant a la Clínica Sant Josep –que concentra l'activitat privada de la fundació– al Centre Hospitalari, un equipament progressivament en desús.

Entre la infinitat d'ajustos que ha calgut fer, cal destacar per la seva complexitat l'ampliació de les unitats de crítics i semicrítics que s'ha fet a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Si l'UCI habitual de l'hospital manresà disposava de 16 llits que es podien ampliar a 20, a aquests se n'hi han afegit els darrers dies 25 més a l'àrea de reanimació quirúrgica, on fins ara es controlaven les constants dels pacients que havien estat sotmesos a una operació. També s'han adequat alguns dels quiròfans per ubicar-hi pacients tenint en compte que Sant Joan de Déu ha suspès les intervencions no urgents programades. Només es fan les inajornables i les oncològiques.

L'hospital de dia s'ha habilitat perquè pugui acollir una trentena de llits de semicrítics, i les unitats d'observació d'urgències també reben pacients amb coronavirus. Tot això ha suposat una reestructuració profunda per prioritzar l'atenció a pacients amb coronavirus.

Al vaixell insígnia de la sanitat manresana contra la pandèmia s'ha tancat l'accés al vestíbul principal i es fa per consultes externes, a la planta menys 1, on també s'ha posat el punt d'informació que hi havia fins ara en un taulell a la planta zero.

La Fundació Sant Andreu Salut va traslladar dissabte 25 persones que viuen a la Residència Sant Andreu de Manresa cap a l'Hotel Món, gestionat per la Fundació Catalunya la Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós. El trasllat ha estat una resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries,encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar com més aviat millor de tots els recursos necessaris per fer front a la crisi sanitària generada per la Covid-19.

Pel que fa a la primària, s'han tancat els ambulatoris del Barri Antic i la Sagrada Família. El CAP Bages de la plaça Espanya concentra les visites presencials de tota la ciutadania de Manresa que necessiti acudir a l'atenció primària. Hi ha un circuit diferenciat per a l'atenció de les afeccions respiratòries. En aquest ambulatori també s'hi concentraran les visites de les àrees de pediatria i llevadores i se segueix donant servei de treball social.

Al CAP de les Bases de Manresa no es fa atenció presencial a la ciutadania sinó que està obert només per a professionals i s'hi centralitza l'atenció domiciliària i el suport a residències de la gent gran. D'aquesta manera s'intenten evitar alguns trasllats als centres hospitalaris per reduir el risc de contagi i el col·lapse del sistema.



6 més a Althaia i Sant Andreu

Ahir es van donar a conèixer quatre noves morts a Althaia i ja en són 117. L'altra cara de la moneda són les 582 altes, 25 més que les comptabilitzades diumenge. El nombre d'ingressats era ahir de 223. La Fundació Althaia té 102 professionals confinats, dels quals 97 han donat positiu al test del coronavirus.

A la Fundació Sant Andreu Salut les dues morts confirmades ahir eleven fins a 12 les confirmades per coronavirus.

Hi ha 75 persones ingressades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu i hi ha 43 treballadors que han donat positiu i es mantenen a casa, i 7 més pendents del test.



S'ha arribat al pic de coronavirus

La xifra de morts per coronavirus a l'Estat feta pública ahir baixa fins a les 517 morts en les 24 hores anteriors, que fan pujar les defuncions a 17.489. És la xifra més baixa des del 24 de març, quan se'n van registrar 514 i aquest dissabte, amb 510. També se situa entre les registrades el 17 de març (amb 491 decessos) i el 18 de març (598). El Govern central assegura que s'ha arribat al pic d'infectats i que ara l'objectiu és «doblegar la corba».

El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496, 3.477 més que diumenge, però els curats ja sumen 64.727, 2.336 més que el dia abans. Per comunitats, la més afectada continua sent Madrid amb 47.146 del total de casos i 6.423 morts. En aquesta comunitat, s'han curat 25.385 persones des de l'inici de la pandèmia. La segueix Catalunya amb 34.726 casos confirmats, 3.538 defuncions i 15.602 curats.

Segons la cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, les dades confirmen la tendència a la baixa dels darrers dies, i ha insistit que cal esperar uns dies perquè les xifres «es consolidin», tenint en compte el que ha passat el cap de setmana, però sembla que es confirma la tendència «descendent».

Illa va afirmar que les dades confirmaven que l'Estat espanyol ja ha arribat al pic de casos.