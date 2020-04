El BBVA dona 228 respiradors a hospitals d'arreu de Catalunya

BBVA s'ha compromès a destinar 35 milions d'euros a escala global per lluitar contra la Covid-19. Part d'aquest compromís global s'està traduint en la compra directa de material sanitari essencial per al tractament i prevenció de la malaltia. Així, el banc ha fet una primera comanda de material prioritari, respiradors i mascaretes, que ja han estat lliurats a les autoritats sanitàries. En concret, en els últims dies, BBVA ha donat un total de 288 sistemes de respiració assistida que ha estat distribuït a hospitals catalans a través del Sistema d'Emergències Mèdiques.

El model de respirador no invasiu adquirit per BBVA a la Xina, un dels pocs mercats amb oferta disponible, ha estat testat per l'Hospital Gregorio Marañón a Madrid.