Bellver de Cerdanya organitza un aplec de Talló en vídeo i virtual

Bellver de Cerdanya ha celebrat aquest dilluns de Pasqua una edició especial del tradicional aplec de Talló per culpa de la situació de confinament que viu la població pel coronavirus. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'escola local, conjuntament amb l'Ajuntament, no han volgut deixar perdre aquesta tradició i per aquest motiu han coordinat una campanya d'enviament de fotografies dels balladors per tal de fer un vídeo que s'ha enviat a la població.

Les parelles de balladors, les quals es mantenen fins que es casen tal com mana la tradició, s'han unit aquest any de manera digital a través de fotografies que s'han fet els dies previs a la Pasqua. Igualment, el poble ha pogut compartir la tradició de les caramelles per mitjà de les cançons que s'han distribuït a través d'un portal web.

L'Ajuntament ja va comunicar als veïns la setmana passada que a causa de la crisi sanitària per la Covid-19, i davant la impossibilitat de garantir la celebració de l'acte amb total seguretat, havia decidit posposar la festa. En aquest sentit, el consistori ha deixat oberta la possibilitat de celebrar l'aplec durant l'estiu. A través d'un comunicat, va apuntar que «l'Ajuntament de Bellver resta a l'espera de saber quines són les indicacions del departament de Salut i treballa amb la previsió de poder celebrar aquesta festivitat al llarg de l'estiu, sempre que les circumstàncies ho permetin».