Uns brètols obren el tall fronterer de Llívia desplaçant els blocs de formigó

L'Ajuntament de Llívia investiga tres persones que durant el cap de setmana, en una acció vandàlica, van aconseguir reobrir el tall fronterer que uneix l'enclavament amb Estavar. La setmana passada, els dos ajuntaments van decidir barrar la carretera que uneix els dos municipis a fi de dificultar l'arribada de segons residents, molt presents als dos termes i, així, ajudar a frenar la propagació de la pandèmia. Els dos consistoris tenen sobre la taula imatges de vídeo enregistrades la matinada de diumenge en les quals es veuen els tres brètols malmetent els senyals i movent els blocs, segons ha fet públic l'alcalde de Llívia, Elies Nova. Els fets es van produir al voltant de les quatre de la matinada al tram de la carretera D-33 que creua el riu d'Estaüja, on havia quedat instal·lada la bar-rera.

Els brètols van llençar els se-nyals de trànsit i van desplaçar els blocs de formigó, que pesen 1,7 tones, segons ha remarcat el consistori. Posteriorment, el grup es va desplaçar a les urbanitzacions d'Estavar, on va causar desperfectes en alguns jardins de segones residències. L'alcalde d'Estavar, Laurent Leygue, ha apuntat que entre aquests desperfectes hi va haver trencament de fanals. Igualment, ha explicat que aquella mateixa nit es va detectar la celebració d'una festa nocturna al poble. Els dos ajuntaments porten a terme una investigació per aclarir qui van ser els autors de l'acció. Després que Llívia i Estavar tanquessin el seu pas fronterer, també s'hi van afegir Puigcerdà, Enveig, la Tor de Querol i Palau de Cerdanya.

Sant Llorenç felicita els forans



A diferència de la Cerdanya, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha celebrat i felicitat en un comunicat que les persones que tenen segona residència al poble han respectat el confinament. «Ens agradaria donar les gràcies a totes les persones de segona residència que han fet cas al confinament i no han pujat. Moltes i moltes gràcies a tots aquells que heu demostrat de veritat que us estimeu el poble i la seva gent», ha afirmat l'alcalde, Francesc Riu.

Durant els dies de Setmana Santa, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys només ha detectat tres casos de persones que no viuen normalment al municipi. Dos d'ells han demostrat que des del primer dia de confinament ja eren al poble, i el consistori està a l'espera de valorar un tercer cas per decidir si es procedeix a fer la denúncia corresponent. «Esperem poder celebrar el més aviat possible tots plegats que aquest malson s'ha acabat», conclou el comunicat de l'alcalde.