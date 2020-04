Budó demana a les empreses que no obrin si no poden protegir els empleats

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va apel·lar ahir a la responsabilitat de les empreses perquè no obrin si no poden assegurar la protecció dels empleats, malgrat que el decret del Govern espanyol ja permeti la tornada a l'activitat de les activitats no essencials com la construcció o la indústria.

Budó va mostrar-se a favor de perllongar el confinament per evitar nous contagis d'acord als criteris dels experts que els assessoren. Amb tot, però, va destacar que no prendran cap decisió que deixi els treballadors en «indefensió jurídica». D'altra banda, i sobre la votació dels pressupostos, Budó va demanar garantir el dret de tots els diputats sense «exposar-los» i va precisar que «la tecnologia actual ho permet».

El Govern ha arribat a un acord amb els principals sindicats i les patronals en la redacció d'una guia amb recomanacions sobre com actuar en el retorn a l'activitat laboral durant l'estat d'alarma.

El Consell de Relacions Laborals va presentar ahir un informe aquest dilluns que insta les empreses a garantir la presència mínima i indispensable d'empleats i el distanciament social, evitar aglomeracions a l'entrada i sortida dels centres de treball o utilitzar mascaretes quirúrgiques i higièniques.

Els treballadors dels serveis no essencials com la construcció i la indústria van tornar ahir a treballar en 9 comunitats autònomes. El retorn parcial a la feina es va reprendre en una jornada que va transcórrer en general sense incidents i amb el repartiment de mascaretes en el transport públic de Madrid, Castella i Lleó, Aragó, Galícia, Astúries, Extremadura, Andalusia, Múrcia i Canàries.

El sector de la construcció, fàbriques i oficines van tornar a treballar després que el passat 30 de març el Govern espanyol endurís l'estat d'alarma i ordenés el tancament total de l'activitat econòmica. Dues setmanes després, l'aixecament d'aquestes restriccions es fa amb les reticències d'alguns governs autonòmics i la crítica de les empreses per no haver-hi suficients equips de protecció.

Per la seva banda, les empreses alerten que no tenen prou equips de protecció. El vicepresident de la Confederació Empresarial d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Íñigo Fernández de Mesa, va dir que el 95% són petites i mitjanes companyies, i que probablement no tenen materials de protecció.