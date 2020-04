El bus urbà de Berga torna a ser de pagament després de vuit dies

El bus urbà de Berga torna a ser de pagament a partir d'avui, dimarts, per la finalització de la vigència del permís retribuït recuperable. La gratuïtat es va aplicar el 6 d'abril en compliment de les recomanacions i restriccions dels serveis de transport públic de viatgers amb la finalitat de combatre l'expansió de la Covid-19. Tal com va anunciar el consistori berguedà el 5 d'abril passat, la gratuïtat del bus urbà només s'havia de mantenir durant el període de vigència del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, que regula el permís retribuït recuperable per a persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.

El servei de bus urbà manté les mesures preventives aplicades amb anterioritat. El 16 de març es va suprimir la dispensació de bitllets a l'interior de l'autobús per evitar l'intercanvi de diners en metàl·lic i també es va habilitar la porta posterior del vehicle per a l'accés i el descens dels passatgers. Des del 24 de març passat es va establir la limitació del servei de bus urbà oferint només els trajectes de les línies corresponents a la franja horària matinal i suprimint el servei de la tarda. Amb la reducció del servei, es porten a terme 14 trajectes de dilluns a divendres (de 7.30 a 14 h) i es mantenen els 8 trajectes del dissabte (de 9 a 13 h).