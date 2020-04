La Cambra de Manresa preveu una caiguda de la quarta part del VAB

La Cambra de Comerç de Manresa preveu que la davallada del valor afegit comarcal podria ser del 25% en només tres mesos, segons un pronòstic elaborat a partir de les dades de què disposa l'ens cameral.

La Cambra preveu que el valor afegit brut generat per les empreses del Bages (el valor generat pel conjunt del sector privat de la comarca) caurà una quarta part del previst per a enguany com a conseqüència de la crisi sanitària, fet que provocaria que aquesta macromagnitud passés dels 3.000 milions d'euros a aproximadament 2.300 milions. Aquesta davallada situaria l'economia privada de la comarca a nivells similars als de l'any 2013, «el pitjor de la llarga crisi posterior a l'any 2008», recorda la Cambra.

Segons l'entitat, els sectors més afectats serien els del metall i material de transport, que tenen com a principals clients la indústria de l'automoció i l'aeronàutica, i els serveis com el comerç i reparacions o l'hostaleria i la restauració. Per contra, el sector alimentari i en general tots els que donen resposta a les necessitats més bàsiques serien dels menys afectats.

Per la seva banda, una enquesta elaborada per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) entre els seus associats revela que prop del 70% de les empreses que ja han pogut valorar les pèrdues quantifica que entre març i abril perdran entre 2.000 i 200.000 euros cadascuna, majoritàriament.

En total, les pèrdues de les 110 empreses que han pogut quantificar l'impacte de la pandèmia sobre els seus negocis ascendiran, com a mínim, a 12,9 milions d'euros.