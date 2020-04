CCOO denuncia geriàtrics per posar en risc la salut dels empleats

El sindicat CCOO ha denunciat la situació a les residències i la gestió que se n'ha fet.

Joan Carles Delgado, representant del sector a la Catalunya Central per aquest sindicat, que en una primera denúncia han inclòs dades d'empreses que «actuen a Lleida, Tarragona, Girona, Vallès Oriental, Maresme, Osona, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Vallès Occidental i Catalunya Central. Entre d'altres, s'han denunciat les residències Sant Bernat d'Olesa, la Consorts Guasch de Capellades i l'Atzavara de Sant Joan de Vilator-rada, i també l'Hospital Mútua de Terrassa.

Es tracta d'una denúncia «per no garantir la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors, i es fa incloent-hi també la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social i Família», segons aquest representant sindical.

És una denúncia que, segons Delgado, «s'anirà ampliant a més empreses de l'àmbit sanitari, hospitals concertats (SISCAT), sanitat privada i residències de gent gran».

El sindicat va advertir en el moment que es van veure les primeres grans xifres de persones difuntes a les residències que calia fer desinfeccions, mantenir els espais nets i separar els positius dels que no ho són. Delgado entén que a les residències hi ha «un greu problema: no són plantes d'hospitalització i no disposen de recursos suficients, i tampoc han fet cap pla de contenció». Es queixa que «no s'han fet testos, els equips de protecció individual han arribat tard i són insuficients, la gestió no es fa bé i la informació sobre els afectats és bastant deficient».