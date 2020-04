Cuixart sortirà aquest dimecres de Lledoners per anar a treballar a la seva empresa

El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sortirà demà dimecres de la presó de Lledoners per anar a treballar a la seva empresa, segons ha informat l'entitat que presideix. Ho farà després que la Generalitat hagi anunciat aquests dimarts que permetrà als presos amb tercer grau o acollits a l'article 100.2 del reglament penitenciari, que contempla sortides puntuals de la presó, reprendre la seva activitat laboral. Cuixart és propietari d'una fàbrica a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i a partir de demà podrà dirigir-la "in situ, sense les limitacions que suposa la presó", ha informat Òmnium en un comunicat.

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha reclamat que es permeti a Cuixart passar el confinament fora del centre penitenciari "tal com demana l'ONU, el Consell d'Europa o Front Line Defenders, i que els poders de l'Estat abandonin les amenaces i coaccions als funcionaris". "Veiem com l'Estat espanyol segueix situant-se fora de la legalitat internacional, fent cas omís de les Nacions Unides, del Consell d'Europa i dels principals organismes internacionals de drets humans, com Amnistia Internacional o Front Line Defenders", ha lamentat Mauri.