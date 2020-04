Del tot al no-res esportiu en 30 dies

L'estadi olímpic de Tòquio haurà d'esperar un any per entrar en funcionament després de l'ajornament de les Olimpíades

El coronavirus està afectant tots els àmbits de la vida de les persones, també el de l'esport, que s'ha vist perjudicat de ple per una crisi sanitària que tot i que sembla va de baixa de mica en mica encara deixa molts dubtes sobre la taula, i més quan els científics encara auguren uns propers mesos prou delicats en aquest sentit.

El virus ha anul·lat l'esport professional, el semiprofessional, l'amateur i el popular de la mateixa manera, tot i que, lògicament, amb unes conseqüències finals ben diferents, tant esportives pròpiament dites com econòmiques. Des de mitjan mes de març les competicions de tots els nivells resten aturades i, en molts casos, ja han estat ajornades o suspeses definitivament. Òbviament, els esportistes i els equips tampoc no es poden entrenar a les instal·lacions esportives ni als centres d'alt rendiment. Això per una banda, però és que tampoc es pot fer esport per fer esport ni a la muntanya, ni als parcs, ni als gimnasos, ni a les escoles, pel confinament i l'estat d'alarma decretat. Aquí és responsabilitat de cadascú tenir cura del seu físic exercitant-se a casa. I és que en aquest cas hom s'hi juga la salut.

En tots aquests dies de crisi pel coronavirus, una de les notícies de més impacte, esportivament parlant, i malgrat la resistència inicial, ha estat l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. Va ser el dia 23 de març quan el comitè organitzador japonès i el COI van prendre aquesta determinació després de la pressió exercida per moltes federacions i comitès olímpics nacionals. La mateixa crisi sanitària però també la poca o nul·la preparació amb què arribarien molts esportistes, sobretot els dels esports individuals, van aconsellar l'ajornament un any de les Olimpíades, que es faran del 23 de juliol al 8 d'agost del 2021. De casa nostra, l'atleta Mar Juárez, els gimnastes Thierno Boubacar, Andrea Carmona, Lorena Medina i Carla Font, i la piragüista Núria Villarubla, entre d'altres, tindran una llarga temporada per preparar la seva possible primera participació en uns Jocs.

Abans del trasllat de les Olimpíades de Tòquio a l'estiu del 2021, altres esdeveniments rellevants havien canviat de data (també ho han fet posteriorment), en molts casos per a aquest mateix any, com algunes proves del Mundial de Motociclisme i de la Fórmula 1, i suspensions definitives com ara el Giro d'Itàlia o fins i tot la Volta a Catalunya de ciclisme, que tenia una de les seves etapes amb final a Manresa, coincidint amb el centenari de la ronda ciclista catalana. En tennis, enguany no es podrà gaudir dels emblemàtics tornejos de Roland Garrós a París i de Wimbledon a Londres.

Una prova prou significativa al calendari esportiu de l'estiu i que es resisteix a ser suspesa és el Tour de França, que s'hauria de celebrar del 27 de juny al 19 de juliol. Ara com ara, els organitzadors mantenen la incertesa sobre la seva celebració o no.



L'Eurocopa, també ajornada

Un altre ajornament sonat ha estat l'Eurocopa de futbol; el 17 de març es va decidir passar-la a l'estiu de l'any que ve. També en futbol, LaLiga va viure la darrera jornada el 8 de març. El Barça va sortir victoriós del seu duel amb la Reial Societat al Camp Nou (1-0) i el Madrid queia (2-1) al terreny de joc del Betis. Aquests dos resultats combinats tornaven el conjunt blau-grana a la primera posició de la classificació, un lideratge que ostenta amb dos punts d'avantatge respecte dels blanc, i després de 27 jornades, en espera de si el campionat pot tenir continuïtat o no, encara que sigui a porta tancada i amb partits en ple estiu; l'Espanyol és el cuer.

Aquests dies hi ha debat sobre la continuació de les lligues professionals, Primera i Segona Divisió, tenint en compte que els jugadors de la majoria d'equips, després de veure retallats els seus sous, ja sigui de manera directa o per un ERTO, reclamen la màxima seguretat en cas d'haver de tornar a jugar. També pengen d'un fil dels competicions europees, com ara la Champions, que no va poder completar la ronda de vuitens de final i per tant va quedar pendent la possible classificació del Barça al Camp Nou en la seva eliminatòria amb el Nàpols italià (1-1 a l'anada); el Madrid havia de remuntar al camp del City de Guardiola.



La Lliga Endesa, pendent

En bàsquet, la Lliga Endesa, com les de la resta d'esports professionals de manera força generalitzada arreu (la lliga de futbol de Bielorússia ha sobreviscut), també ha estat una de les competicions afectades pel coronavirus, i ha quedat en l'aire el seu desenllaç final. El Baxi Manresa va jugar el seu darrer enfrontament el dissabte 7 de març, amb derrota al Nou Congost davant el Betis (74-84). Ara mateix, la lliga està suspesa sense data de retorn a les pistes (s'especula que una de les solucions seria jugar un play-off amb tots els equips concentrats a Canàries, on la incidència del virus ha estat menor). Com en el futbol, molts dels clubs de la Lliga Endesa han fet un ERTO (entre aquests el Baxi) per atenuar la crisi econòmica per la inactivitat i per tant la manca d'ingressos efectius.

Les lligues amateurs, afectades

L'esport amateur, tot i que no hi ha tants diners en joc, encara que en mou, tampoc no té clar quin ha de ser el seu futur més immediat, com acabaran els campionats que estan a mitges o aquells, com la lliga de Primera Divisió femenina d'atletisme per a l'Avinent, que estan per començar. Ara com ara sembla molt complicat que es pugui competir els propers mesos. En cas de donar-se per acabades les lligues que estan a mig fer, el dilema per a les federacions és si s'anul·len completament o es deixen com estan, amb el consegüent problema d'establir ascensos i descensos per formar els cor-responents grups per a la temporada següent.