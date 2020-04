El govern espanyol intervé els laboratoris privats per fer proves de coronavirus i en regularà els preus

El govern espanyol intervé els laboratoris i centres mèdics privats de diagnòstic clínic amb l'objectiu de controlar les proves de coronavirus i també amb la possibilitat de regular-ne els preus per "evitar situacions abusives" en l'accés al servei. En un ordre ministerial publicada al BOE aquest dimarts, l'executiu també estableix que només es faran tests quan hi hagi prescripció prèvia d'un facultatiu i que les resultats confirmats s'hauran de comunicar a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat que la mesura respon a la voluntat de tenir el "conjunt d'informació sistematitzat i organitzat".



La prova es pot fer a Manresa i costa 50 euros

Tal com ja va explicar Regió7, A Manresa és possible fer-se una prova mèdica per saber si una persona ha passat el coronavirus. Es tracta d'un servei privat. Costa 50 euros i, això sí, paciència perquè ja hi ha llista d'espera per als pròxim dies hàbils. Laboratoris Badal, de la multinacional alemanya Synlab, va començar la setmana passada a fer analítiques de sang que permeten saber si una persona ha passat el coronavirus o si té alguna afecció vírica.