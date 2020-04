L'empresariat se solidaritza amb la causa

Empreses vinculades en camps tan diversos com el tèxtil, l'automoció, l'aeronàutica, la indústria càrnia o la joieria han aparcat temporalment la seva especialització i en l'últim mes han reorientat la producció i l'han posat a disposició de les necessitats sanitàries del moment. És la xarxa dels enomenats makers, que a les comarques centrals ja ha aglutinat fins ara més d'una vintena d'empreses, i també institucions, col·lectius o particulars, que posen la tecnologia, el material, el temps i la mà d'obra al servei de la sanitat i de la prevenció i la lluita contra la propagació de la Covid-19. S'han reinventat amb creativitat i enginy, i en un temps rècord.

Respiradors, pantalles protectores, viseres, productes desinfectants i, sobretot, mascaretes són ara l'eix central de la seva cadena productiva, que han adaptat aprofitant la seva maquinària fins ara al servei de destinacions molt diferents. I el destinatari tampoc no és el client habitual sinó un professional de l'àmbit de la salut i l'atenció sociosanitària o un simple usuari, perquè el negoci ha passat a un segon pla. La santfruitosenca Evila Projects & Supplies, per exemple, està especialitzada en solucions per radiació d'infrarojos i ultraviolats destinades bàsicament a la indústria aeronàutica i de l'automoció, i que ara ha traslladat al camp sanitari, després que ha patentat un equip de desinfecció de mascaretes mitjançant la combinació de totes dues radiacions que permet eliminar-ne el virus, i això fa que les mascaretes es puguin reutilitzar diverses vegades.

On també s'ha aparcat provisionalment la producció automobilística és a la planta que la factoria Seat té a Martorell. Darrerament s'hi han fabricat respiradors d'emergència (que s'utilitzen en cas d'absència d'un respirador tradicional), tot i que ja s'han deixat de fer perquè per ara l'abastiment a les UCI sembla que està garantit. A la nau igualadina de l'empresa Waterologies també s'han estat fent respiradors amb peces de metacrilat dissenyades pel col·lectiu d'enginyers Oxygen.



La impressora 3D, una eina clau

Bona part del material sanitari s'elabora aquests dies a partir de les impressores 3D, amb un procés de producció sovint lligat a la iniciativa 3DCovid19.tech. Aira Robotics i Prometal, dues empreses cardonines de la mateixa propietat, les fan servir com a eina per a la fabricació de les mascaretes de qualitat industrial que han dissenyat prèviament. La seva especialitat són les cèl·lules robotitzades per al sector carni, i ara fan mascaretes amb un material que garanteix el tancament dels porus de manera que no deixen passar el virus.

Althaia, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i l'empresa de biomedicina Avinent, de Santpedor, col·laboren en la fabricació de productes sanitaris. S'han centrat en manetes per a portes que es poden obrir amb l'avantbraç, en adaptadors per treure més rendiment dels respiradors i en pantalles de protecció facial que es poden esterilitzar i netejar, i tot plegat mitjançant les impressores 3D d'Avinent.

La impressió 3D també serveix a Cimec3D (Mecanitzats Albosch) de Sant Fruitós per fabricar peces per a les connexions dels respiradors que s'usen als hospitals; i a la manresana Tous, que a la seva producció de joies hi ha afegit ara components per als tubs de pas d'oxigen de les UCI. A més, ha donat planxes d'acrílic per a la producció d'urnes de metacrilat per protegir les lliteres sanitàries.

També les igualadines Elements i Buff, les manresanes Framun, Fibracat i Deporvillage són altres firmes del territori que contribueixen en la lluita contra la Covid-19 des del seu àmbit.



De la moda a les mascaretes

El tèxtil és un dels sectors que més han reorientat el seu producte cap a finalitats ben diferents de la moda tradicional, i ara té en les mascaretes un nou focus d'atenció. És el cas de les manresanes Tèxtil Yerge, que talla roba per a mascaretes i bates; o també de Teixits Bages (en col·laboració amb l' olesana Satex), LVX Barcelona 2014 SL, Confeccions Serraller d' Avinyó i Ingenitex de Sant Fruitós. Per la seva banda, la sallentina Cintes Martell manté la producció de cintes elàstiques, però si normalment és per a roba interior, ortopèdia i calçat, ara ho fa per a productes sanitaris.