Neix un festival de música solidari dedicat a la població de la Conca d'Òdena

Revolution Fest és el nom del nou festival de música solidari que acaba de néixer a la comarca de l'Anoia a través del programa d'entreteniment de Ràdio Igualada La revolució dels pollastres. El certamen cultural, que es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials, ha estat creat amb l'objectiu principal de dedicar-lo a la població de la Conca d'Òdena, i fer per unes hores més lleu el confinament després de setmanes realment complicades. El festival de música solidari començarà avui, dimarts, i finalitzarà demà, 15 d'abril.

A través dels seus comptes d'Instagram, durant aquests dos dies una dotzena de grups musicals de diferents estils oferiran concerts de mitja hora en homenatge a la població de la Conca d'Òdena que pateix o ha patit per la crisi del coronavirus. Els horaris de cada actuació es poden trobar a l'Instagram @ larevoluciodelspollastres. Entre els grups i cantants que s'hi podran escoltar hi ha Seguirem, un grup tribut a Obrint Pas, el músic igualadí Roger Argemí, el DJ Lo Puto Cat i la cantautora i pianista Laura Varges. A més, també hi ha programats Idea, Setrill i Jordi Sarabia, entre d'altres. Avui, a les 18.30 h, la inaugració anirà a càrrec del grup Seguirem.