El nombre de morts a Espanya torna a repuntar amb 567 en 24 hores

El nombre de morts a Espanya torna a repuntar aquest dimarts amb 567 defuncions en 24 hores, que ja sumen 18.056. La xifra suposa un increment del 3,2% respecte d'aquest dilluns, tot i que es manté entre les més baixes des del 24 de març. En total, a l'estat espanyol ja hi ha 172.541 casos confirmats per la covid-19, 3.045 més que ahir i un 1,8% més que fa un dia. Pel que fa al nombre de curats, ja s'han donat d'alta 67.504 persones des que va començar la pandèmia, 2.777 més que ahir. La comunitat de Madrid continua essent la més afectada per la malaltia amb 48.048 dels positius totals, 6.568 morts i 26.247 curats. Catalunya és la segona comunitat en nombre de casos, amb 35.197 confirmats, 3.666 defuncions i 15.967 defuncions.