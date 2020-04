Rajoy se salta el confinament i surt a fer exercici a prop de casa seva

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha estat caçat saltant-se el confinament i sortint a fer exercici tal com feia habitualment –caminant ràpid- als voltants del seu domicili a Madrid, segons imatges que ha difós La Sexta.

La seva presència, segons la cadena de televisió, ha provocat la queixa d'alguns veïns. El decret d'alarma no permet practicar esport al carrer i només permet les sortides per fer compres de primera necessitat, per anar a la feina a les empreses que poden treballar o als centres mèdics.