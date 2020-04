Els sindicats denuncien la tornada a la feina de Seat

Els sindicats UGT i CCOO de Seat han registrat una denúncia davant Inspecció de Treballs pel pla de tornada a la feina que l'empresa ha enviat als treballadors. La direcció de Seat ha atribuït el que ha passat a un malentès i ha subratllat la seva voluntat de negociar aquest dimecres que les mesures de seguretat laboral. Segons han informat els dos sindicats en un comunicat, dissabte passat la direcció de Seat «va enviar una nota» als empleats que treballen en àrees no lligades a la producció perquè es reincorporen «físicament» al seu lloc de treball de manera esglaonada a partir de dilluns 13 d'abril, com a màxim, el 25% de la plantilla.

Els dos sindicats denuncien que es tracta d'una decisió unilateral de l'empresa que diuen «no compartir», ja que la primera reunió per abordar el pla de seguretat laboral i de salut tindrà lloc dimecres. Com que s'ha fet aquesta reunió, «no podem garantir que les mesures pròpies d'un pla de contingència per vetllar per la salut de la plantilla s'apliquin i respectin», argumenten UGT i CCOO en el seu comunicat conjunt. A tall d'exemple, els dos sindicats citen la desinfecció de les instal·lacions, eines, zones comunes, com vestidors, transports col·lectius o mesures organitzatives de distància de seguretat. Per això, consideren que la decisió de la direcció de Seat és, a més d'unilateral, «precipitada».

En la denúncia presentada davant Inspecció de Treball demanen així mateix que es paralitzi l'activitat fins que no estigui elaborat aquest pla de contingència.

Fonts de l'empresa han explicat a Efe que aquesta carta, que ha provocat un «petit conflicte», es va enviar amb la «voluntat» d'aclarir la situació laboral de la plantilla, i insisteixen que les mesures de seguretat laboral es negociaran amb els sindicats en la reunió d'aquest dimecres. A la carta remesa dissabte als treballadors, afegeixen, s'explica que de manera gradual s'incorporarà primer el personal indirecte no lligat a la producció, prioritzant la direcció als quals puguin fer teletreball, com «s'ha fet des del 16 de març». Posteriorment, i de forma esglaonada, s'incorporarà el personal directe i l'indirecte lligat a la producció, aclaria la carta. L'empresa recalca que, en la reunió de dimecres amb els sindicats, la direcció prioritzarà les mesures de seguretat i higiene per «vetllar per la salut dels treballadors». La fabricació de cotxes a Seat està paralitzada des del passat 16 de març.