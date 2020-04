Sis benzineres de Manresa romandran obertes durant el període d'estat d'alarma

Sis benzineres de Manresa romandran obertes en el calendari horari habituals durant l'estat d'alarma per l'epidèmia de coronavirus. Aquestes benzineres són la Petrocat de la carretera C-37, la Repsol de la carretera de Vic, la Repsol de la carretera de Manresa al Xup, l'Avia del carrer d'Agustí Coll, la BonÀrea del polígon dels Dolors i l'Esclatoil de la carretera de Vic.

El Govern va aprovar dissabte una ordre proposada pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per permetre que el 49% de les gasolineres es tanquin de manera temporal per la caiguda de demanda. El 37% de xarxa actual, unes 4.334 estacions de servei, mantindran el seu horari habitual. Per establir aquests criteris s'han tingut en compte criteris com a volum de vendes, la seva ubicació estratègica o la seva vinculació amb el sector de transport o la proximitat a centres hospitalaris.

L'Executiu de Pedro Sánchez garantirà, de manera proporcional, que almenys romangui oberta una gasolinera en tots els municipis.