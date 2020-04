El retorn a la feina dels negocis no essencials fa augmentar el trànsit

El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat fins al 56% respecte a dimarts de la setmana passada, quan hi havia confinament total. Són dades del Servei Català de Trànsit fins a les 9 hores. En concret, el volum de vehicles ha crescut un 56,2% de sortida i un 51,4% d'entrada en el primer dia laborable des de la tornada a la feina per part dels treballadors no essencials. En comparació amb un dimarts normal, el trànsit ha disminuït un 57,2% de sortida i un 59,6% d'entrada.