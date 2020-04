Crim de la Guàrdia Urbana: Rosa Peral i Albert López, condemnats a 25 i 20 anys de presó

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Rosa Peral i Albert López a 25 i 20 anys de presó en considerar-los culpables d'assassinat amb traïdoria per la mort de l'agent Pedro Rodríguez, en el que es coneix com el crim de la Guàrdia Urbana. El jutge considera provat que van planificar i executar un pla per matar la víctima, que va aparèixer calcinada en un cotxe cremat en una pista forestal prop del pantà del Foix, el maig del 2017. En el cas de Peral, parella de la víctima, recau una condemna més llarga per l'agreujant de parentesc. Els dos acusats hauran d'indemnitzar la família directa de la víctima amb 885.000 euros, mentre el jutge també els imposa 10 anys de llibertat vigilada un cop hagin complert els anys de presó.

La sentència indica que els dos condemnats es van conèixer treballant com a agents a la Guàrdia Urbana de Barcelona i van iniciar una relació sentimental el 2012 o 2013. La relació es va solapar amb la que Peral ja tenia amb un altre home, amb qui tenia dues filles. Quatre anys després Peral va iniciar una tercera relació sentimental amb l'agent Pedro Rodríguez, la víctima del crim de la Guàrdia Urbana.

El jutge recorda que el desembre del 2016 Peral es va separar del marit i va "intensificar" la relació amb Rodríguez amb "llaços sòlids de compromís", fins el punt que van anar a viure junts a la casa que ella tenia a Vilanova i la Geltrú, en una urbanització fronterera amb Cubelles.

El gener de 2017 López va descobrir la relació entre Peral i Rodríguez, apunta la sentència, fet que va provocar un "frontal enfrontament" amb ella. El jutge també destaca que va ser López qui va revelar a Rodríguez que havien tingut una relació simultània a la seva, fet que va generar en la víctima "un clima de desconfiança creixent respecte el comportament de Peral". Això va provocar "discussions freqüents i dubtes sentimentals constants en un clima de gelosia". Al mateix temps, López va desenvolupar un "sentiment d'hostilitat profunda" cap a Rodríguez i un "ferm desig de venjança".

El pla contra Rodríguez

Tal i com va quedar provat pel jurat popular en l'objecte del veredicte, la sentència indica que entre març i abril de 2017, Peral i López van tenir un nou acostament emocional que va desembocar en què "els acusats arribessin a la conclusió que la víctima obstaculitzava la relació". Així, el magistrat ressalta que "tots dos van començar a traçar un pla amb l'objectiu de treure la vida a la víctima, decidint finalment posar-lo en marxa la nit de l'1 al 2 de maig de 2017".

El pla consistia en "esperar per a la consumació del crim que la víctima estigués adormida o descansant, sense que hi hagués cap comunicació entre ells". Els dos acusats van acordar que "difondrien insinuacions sobre un enfrontament personal entre la víctima i l'exmarit de l'acusada", afegeix. D'aquesta manera, "pocs minuts" després que Peral hagués arribat a casa després de passar la tarda amb les seves filles i Rodríguez, ella va començar un intercanvi de "diversa comunicació telefònica" amb López.

En una hora indeterminada de la matinada, explica la sentència, després que López es desplacés al domicili de Peral, "conjuntament o en col·laboració activa" van agredir López i el van matar "de forma violenta". "Van actuar amb la intenció comuna, o coneixent i assumint les altes probabilitats que existien, d'acabar amb la vida de Rodríguez", afirma el veredicte recollit ara pel jutge.

La sentència imputa a Peral i López haver dut a terme "tant l'acte d'estrangulament apreciat com el cop o cops, que al final van causar de manera directa i gairebé immediata la mort" de la víctima i que es van cometre "violentment amb un objecte contundent" que no s'ha pogut determinar.

El mateix relat apunta que van acordar que fingirien que la víctima seguia fent vida normal, fins el punt que van mantenir el seu telèfon mòbil actiu per simular que seguia viu i enviava missatges. La sentència també apunta que Peral i López es van desplaçar fins l'habitatge de l'exmarit d'ella amb el telèfon de Rodríguez encès.

El jutge conclou que la matinada entre el 2 i el 3 de maig, els dos condemnats van dur el cadàver de Rodríguez amagat al maleter del seu cotxe fins una pista forestal prop del pantà del Foix. Un cop allà, el magistrat indica que van utilitzar algun combustible per calar foc al cotxe amb el cos a dins, de manera que va quedar "carbonitzat sencer" i no s'ha pogut determinar la causa violenta de la mort.

Per tot plegat, el jutge condemna López i Peral a 20 i 24 anys de presó, alhora que els imposa una indemnització per a la família directa de la víctima. En concepte de responsabilitat civil, hauran de pagar 450.000 euros al fill de Rodríguez, 225.000 euros al seu pare, 100.000 euros a cadascun dels seus germans i 10.000 euros a l'antiga parella sentimental. Al mateix temps, el jutge també els condemna a 10 anys de llibertat vigilada un cop complerts els anys de presó, i a un allunyament mínim de 1.000 metres dels familiars directes de Rodríguez.

Peral i López s'enfrontaven a una petició de 25 i 24 años de presó per part del fiscal. El jutge Enrique Rovira del Canto indica que la parella de la víctima i el seu amant van actuar "conjuntament" però justifica els 25 anys per l'agreujant de parentesc perquè Peral era parella de la víctima i segons els informes forenses en tot moment sabia el que feina. Pel que fa a López, decideix aplicar-li "la pena en la seva meitat inferior però en la seva màxima extensió" de 20 anys.

Condicionat pel coronavirus

La complexitat del cas va comportar que el judici s'allargués un mes i mig, durant el qual van intervenir 57 testimonis, 38 perits i 15 forenses. Els nou membres del jurat popular van fer 169 preguntes durant el judici. Van començar a deliberar sobre la culpabilitat dels acusats des de les 13 hores del dimecres 4 de març, quan el jutge Enrique Rovira del Canto els va lliurar el qüestionari objecte del veredicte format per 27 preguntes.

Els darrers dies del judici es van veure alterats per l'amenaça del coronavirus. En comptes de suspendre el judici, el que hauria comportat haver de recomençar tot el procés, el jutge va decidir accelerar-lo habilitant les tardes. Els darrers dies a la sala no hi va poder accedir públic, ni els familiars dels acusats ni els periodistes, amb l'excepció de les agències de notícies.

La presó de dones de Wad-Ras va ser aïllada després que l'acusada Rosa Peral donés positiu per coronavirus. Advocats i fiscal van ser posats en quarantena després d'aquest fet. La mateixa acusada, Rosa Peral, va haver de fer l'última paraula per videoconferència.

"Espero que l'assassí de Pedro pagui i que no es cometi una injustícia", va advertir Peral al jurat popular durant la seva última paraula. Es va declarar innocent i va dir que s'havien "vulnerat" els seus drets perquè s'havien denegat proves i testimonis que haurien anat al seu favor.

Per la seva banda, Albert López va declarar que la seva culpa havia estat "ser un 'tontodelbote'", en el sentit que segons la seva versió va accedir a encobrir el crim que considera que va cometre l'altra acusada. "Que descansi en pau tot i que no era el meu amic", va dir en relació a la víctima, Pedro Rodríguez, dirigint-se a l'acusació particular que representa els seus familiars.