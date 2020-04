Un detingut a Solsona per trencar el confinament i intentar agredir un agent

La Policial Local de Solsona va detenir aquest dilluns un home que va intentar agredir un agent. Els fets van passar cap a les 11 del matí, quan el detingut, juntament amb una altra persona, estava passejant un gos lluny del seu domicili. Tots dos també van ser denunciats per no respectar l'ordre de confinament. Aquestes són les dues últimes del total de 10 denúncies que s'han interposat a Solsona des de l'inici del confinament, segons va explicar l'Ajuntament en un comunicat.

Anteriorment, les altres denúncies imposades a Solsona van recaure sobre quatre persones que feien una reunió familiar en un pis i sobre quatre amics que també van trencar en confinament i es va reunir en un mateix domicili.

Davant d'aquestes situacions, el consistori solsoní apel·la a la responsabilitat col·lectiva de la població perquè tothom sigui conscient que continua vigent el decret d'estat d'alarma, en tant que encara ens trobem en una situació d'emergència sanitària i amb un alt risc de propagació del coronavirus.

Denunciat per fer volar un dron

La Guàrdia Civil va denunciar divendres una persona per fer volar un dron i saltar-se el confinament a Puigcerdà. Segons explica l'Institut Armat en un comunicat, un agent fora de servei va observar des de la caserna un dron que volava a prop. Els fets van tenir lloc cap a les 3 de la tarda i l'agent, juntament amb un altre d'uniformat, van anar a la urbanització on havien vist el dron. Els agents van localitzar a la porta d'una casa una persona que semblava que recollia el dron i els accessoris per al vol. Va ser denunciada per saltar-se el confinament i se li va comunicar que també ho seria per fer operar un dron per control remot sense cap permís.