Les morts per coronavirus a Espanya baixen lleugerament, amb 523 defuncions en 24 hores

Espanya ha sumat 523 morts per coronavirus les últimes 24 hores i 5.092 nous positius. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres, a l'Estat espanyol ja s'han registrat 18.579 defuncions per la covid-19 i 177.633 casos. La xifra diària de morts implica una baixada amb relació a la registrada dimarts (567) i suposa un augment del 2,9% mentre que el nombre de positius indica un augment diari superior al del dia anterior (3.045), amb un increment del 3%. Pel que fa a les altes, ja són 70.853 persones curades, 3.349 més que dimarts, un 5% més. L'autonomia amb més casos continua sent Madrid amb 49.526 positius i 6.724 morts seguida de Catalunya amb 36.505 positius i 3.756 defuncions.