La plataforma d'aliments torna a obrir enmig d'un escenari de «postguerra»

Aquest mes fa onze anys que va néixer a Manresa una plataforma solidària per ajudar les families més tocades per la crisi econòmica. Més d'una dècada després, la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, nascuda d'aquella iniciativa, continua sent tant o més necessària que aleshores. Després d'un parèntesi temporal pel confinament, ahir va tornar a obrir portes al local de la carretera de Vic de Manresa. La seva fundadora i ànima, sor Lucía Caram, força tocada per l'escenari actual, alertava que «estem en una situació de post-guerra. Hi ha gent que està passant gana», afirmava.

La plataforma tornarà a obrir avui i demà. Ahir i avui hi hauran passat les 1.600 famílies derivades pels Serveis Socials. Demà, atendrà el centenar de famílies que formen part del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil que lidera la fundació i que acull el convent de Santa Clara. A partir de la setmana vinent ja obrirà dilluns i dimarts cada quinze dies, com fa al llarg de l'any.

Caram explicava ahir que han tornat a fer lots per agilitzar el repartiment i que la gent no hagi d'entrar al local de la carretera de Vic per evitar possibles contagis. Els voluntaris que se n'encarreguen són gent jove perquè els grans ja fa dies que es van quedar a casa per prevenció. «És un lot bastant gran que, entre d'altres, inclou llet i productes d'higiene i per a la neteja de la llar». Agraïa la resposta aconseguida per part de diverses empreses locals i també de fora a la crida feta per la plataforma per rebre'n ajuda en espècies per repartir entre els usuaris. Posava com a exemple que Veritas els ha donat un tràiler sencer ple de menjar. Els demanava no abaixar la guàrdia i, les que poden, que els continuïn ajudant. Ho poden fer trucant al 606 303 439.

Els lots els van preparar la setmana passada, durant tres dies de feina, a la nau de Pirelli on té el magatzem la plataforma d'aliments. «Els fem entre dos grups de 14 persones i el repartiment el fa un grup de 25 voluntaris». Per dur-lo a terme es van distribuir 800 màscares que «ens fa la gent».

Caram insistia que la situació és greu. «Avui hem tocat aquesta situació de postguerra. La gent té molta por i estan molt desorientats». Malgrat tot, enviava un missatge d'esperança. «Hem de ser forts per poder tirar endavant».