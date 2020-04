La Policia recorda que assetjar sanitaris o enviar anònims pot ser delicte d'odi

La subdirectora general de recursos humans i formació de la Policia Nacional, la comissària principal Pilar Allúe, ha avisat aquest dimarts que pot incórrer en un delicte d'odi qui enviï anònims a les bústies a les cases del personal sanitari o els assetgi fora del lloc del treball, com per exemple al supermercat, per por que encomanin el coronavirus.

En la roda de premsa diària dels tècnics al capdavant del comitè de crisi del coronavirus, Allúe ha valorat aquestes conductes com a «denunciables, perseguibles i altament reprovables per qualsevol persona de bé».

En concret, li han preguntat a la responsable policial per algunes denúncies que reporten episodis d'assetjament de sanitaris a través de l'enviament d'anònims a les bústies de casa seva per instar-los que no tornin als seus domicilis per la por d'alguns veïns a contagiar-se. Aquests episodis sembla que també han passat al detectar aquest personal comprant al supermercat.

En la pregunta de la premsa es demanava que concretés si això és una pràctica habitual. La comissària no n'ha donat detalls i s'ha limitat a recordar que la Policia «continua treballant» i que «les comissaries no estan tancades i es continua perseguint els criminals», incloent-hi els que poden enquadrar-se en delictes d'odi, «com poden aquestes conductes».