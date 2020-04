Els presos en tercer grau i 100.2 podran tornar a la feina a partir d'avui

Els presos amb feina fora dels centres es podran reincorporar als seus llocs de treball a partir d'avui. La mesura, anunciada pel departament de Justícia, afecta els interns classificats en tercer grau i en 100.2, tant si estan confinats a casa seva com si han fet el confinament dins de la presó. Per poder sortir a treballar, hauran d'acreditar que la seva empresa ha recuperat l'activitat. Entre els classificats en 100.2 que poden sortir a treballar hi ha alguns dels líders independentistes condemnats pel Suprem. En el cas dels interns confinats a les presons, aquells que surtin a treballar canviaran de mòdul per dormir en cel·les ubicades a l'àrea d'ingressos o bé es traslladaran a centres oberts per evitar el risc de contagi.

La distribució dels presos en els mòduls d'ingressos o en centres oberts dependrà del nombre de persones que hagin de sortir a treballar i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima n'està fent el recompte per autoritzar les primers sortides a partir d'avui.