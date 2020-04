1,4 milions de mascaretes sobrants que es van enviar al transport públic es destinaran a les residències

El comitè tècnic del pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) ha avalat aquest dijous que prop d'1,4 milions de mascaretes sobrants del lot que s'havia enviat al transport públic es destini a les residències de gent gran públiques i privades. En un comunicat, han explicat que els elements protectors es faran arribar en els propers dies als centres per oferir una "millor protecció" a treballadors i residents. Es tracta d'un lot enviat pel govern espanyol que s'ha repartit a més de 130 nodes i intercanviadors del transport públic català. El Ministeri d'Interior ja havia determinat que el romanent s'havia de distribuir entre residencies o organismes de l'àmbit social.

El Departament de Salut ha autoritzat la característiques tècniques de les mascaretes i que fossin distribuïdes a les residències per ser utilitzades per professionals no sanitaris en espais no contaminats.

La conselleria ha recordat que aquests elements no són aptes per ús sanitari ni tampoc en àrees contaminades de residències.