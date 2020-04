El 71,5% d'empreses del Bages ja han pogut reprendre la seva activitat

El 71,5% de les 11.246 empreses registrades al Bages ja han pogut reprendre la seva activitat, segons les dades de què disposa la Cambra de Comerç de Manresa. Això significa que ho han fet totes, excepte les que estan directament relacionades amb el comerç no essencial i l'hoteleria i la restauració. Les empreses que ja han pogut tornar a la feina ocupen el 76% de la població activa de la comarca, 42.750 treballadors.

Tot i el retorn progressiu a l'activitat, la Cambra de Comerç, com ja expressava ahir a aquest diari la seva presidenta, Sílvia Gratacòs, lamenta les condicions en què s'ha hagut de fer aquesta represa, ja que insisteix que el reial decret que reactiva l'economia després de la hibernació forçada de dues setmanes responsabilitza les empreses de la protecció adequada dels treballadors. Segons aquest reial decret, les persones que es contagiïn de la Covid-19 al seu lloc de treball o com a conseqüència del lloc de treball serà considerat accident de treball.

La Cambra recorda que arran de la publicació del reial decret «hi ha hagut una demanda massiva d'EPI que no es pot satisfer, sobretot d'aquelles pimes i micropimes que en els seus processos d'activitat fins ara no havien d'utilitzar aquests elements de protecció». La Cambra assegura que ha rebut diverses queixes i consultes empresarials ja que no es disposa «en quantitat suficient i a preus raonables» de guants i mascaretes, i tampoc de tests ràpids per aïllar els casos sospitosos de coronavirus.

L'ens calcula que del programa Orfeu posat en marxa pel Govern de la Generalitat per repartir 170.000 tests a tot el país, al Bages n'arribaran 3.400, «una quantitat completament insuficient per fer la prova d'una forma massiva», apunta la Cambra.

La Cambra per tant conclou que, davant l'escassedat de material de protecció i de tests ràpids per avançar-se a la propagació del virus, a la comarca hi hauria entre 3.000 i 4.000 empreses (sobretot pimes i micropimes) que estarien en dificultat per poder adquirir aquest equipament i, per tant, l'inici de l'activitat completa «es podria endarrerir».