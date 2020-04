Almenys s'ha trobat un cas de coronavirus en 604 de les 1.073 residències de gent gran catalanes

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest dijous que s'ha trobat almenys un cas positiu de coronavirus en 604 de les 1.073 residències de gent gran catalanes. En declaracions a Catalunya Ràdio, Vergés ha indicat que hi ha molts centres on hi ha diversos positius i també ha avisat que hi ha molts usuaris que donen positiu tot i que no tenen símptomes. Això significa, ha dit, que hi ha uns 35.000 residents que viuen en centres amb algun cas. La prioritat ara és actuar en aquestes residències, més de la meitat, i després arribar a les que no tenen cap cas, perquè puguin continuar protegides. Vergés ha remarcat que Catalunya va ser dels primers territoris que va prohibir les visites externes.