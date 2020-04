Berga ajorna el concert d'Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses

L'Ajuntament de Berga ha suspès el concert d'Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses a causa de la crisi d'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Les mesures preventives establertes per les autoritats per evitar l'expansió del virus fan que no es pugui realitzar l'actuació musical prevista per al 25 d'abril al pavelló d'esports. Les àrees de Cultura i Joventut treballen per reprogramar el concert aquest any, sempre que la situació sanitària sigui favorable i es permeti la celebració d'esdeveniments massius. L'organització del concert retornarà l'import de les entrades anticipades venudes abans que es produís l'inici de la pandèmia.