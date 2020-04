Un canvi de mètode dispara les dades de coronavirus a Catalunya: 7.097 morts i 94.832 casos

Un canvi en la manera de comptar les víctimes de covid-19 ha disparat aquest dimecres la xifra a Catalunya. El Departament de Salut fa ara el recompte amb la informació diària que faciliten les funeràries, que des del principi de la crisi situen les defuncions en 7.097, sumant les persones que han mort en centres sanitaris, en residències, en centres sociosanitaris o als seus domicilis. Hi ha prop d'un miler de víctimes que no es poden classificar en cap grup, probablement de les primeres i per manca de dades, però també se sumen perquè sí se sap que han mort per covid-19. Les xifres oficials, però, les que es continuaran enviant al Ministeri de Salut, són les de morts en centres sanitaris, ahir 3.756 i avui 3.855, 99 més.

El Departament de Salut indica que l'objectiu del canvi comptable és fer una fotografia de la situació "amb la màxima transparència possible" i afecta principalment les defuncions. Fins ara es donaven les dades oficials de les persones que havien mort per la pandèmia als centres sanitaris. Però a partir d'avui també es donen les defuncions a residències, a domicilis i a centres sociosanitaris d'arreu de Catalunya. De fet, la dada de persones mortes que vivien en residències ja es donava, però no era possible sumar les dues xifres perquè no se sabia amb exactitud quina part d'aquestes persones havia mort a la mateixa residència i quina en un centre sanitari.

Altres novetats que ha comportat el canvi comptable són que a partir d'ara es pot oferir el nombre de casos possibles d'infecció de coronavirus, segons la sospita clínica comunicada per qualsevol professional facultatiu, tant a residències com a fora d'elles. Són 55.457 casos possibles. El nombre de casos positius confirmats és aquest dimecres de 39.375, per la qual cosa, les dues xifres sumen un total de 94.832 casos.

D'altra banda, des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.798 persones han estat ingressades de gravetat, actualment són 1.307. A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.712 són professionals sanitaris i 5.755 professionals de residències. També hi ha hagut 17.297 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.

Pel què fa a les residències de gent gran, un total de 5.229 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.069 són casos sospitosos.

Salut subratlla que fins ahir, la font utilitzada per comptabilitzar les defuncions era la que es tenia per a situacions d'epidèmia, una eina que "no s'acaba d'ajustar" a les necessitats de la pandèmia actual. Per això s'ha ideat "de forma pionera" una base de dades "específica".

Aquesta base de dades és possible gràcies al fet que les empreses de serveis funeraris de Catalunya han començat a comunicar diàriament les morts que gestionen, de tal manera que Salut pot discriminar les que han tingut lloc a centres sanitaris i les que s'han produït en altres punts. Hi ha prop d'un miler de víctimes del coronavirus de les quals no s'ha pogut concretar el lloc exacte de la mort, probablement persones que van morir al principi de la pandèmia, i de les quals les funeràries no havien recopilat dades prou específiques. Des d'avui, però, les funeràries informen d'aquestes morts "de forma individualitzada i amb total fiabilitat i exhaustivitat", afirma Salut. La informació inclou, entre d'altres, sexe, edat i data de defunció.

A més, això permet al Departament enllaçar cada difunt amb la seva història clínica, de tal manera que també disposa de dades per "elaborar mapes diaris per analitzar la difusió de la malaltia i poder planificar territorialment els recursos sanitaris". També permet fer anàlisis epidemiològiques, de les quals s'extreuen coneixements que serveixen per millorar l'atenció sanitària, afirma l'executiu català.

Per tot plegat Salut subratlla que la modificació en el recompte aplicada des d'aquest dimecres provoca que "qualsevol comparativa amb dades anteriors no serà ajustada a la realitat i qualsevol interpretació en base a elles corre el risc de ser errònia". En tot cas, sí es pot seguir comparant la dada de morts per coronavirus en centres sanitaris, la dada oficial que s'envia al Ministeri de Salut, que es continua oferint desglossada al costat de la de morts en altres indrets. En concret, si aquest dimarts la xifra era de 3.756 persones, avui ha estat de 3.855, és a dir, 99 defuncions més.

Finalment Salut especifica que a partir d'aquest dimecres canvia la font que informava sobre el nombre de positius registrats a residències, de manera que ara passen a ser dades del mateix Departament, quan fins ahir eren dades declarades per les residències.