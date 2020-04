La corba de mortalitat a la Conca de l'Anoia se suavitza l'última setmana

La xifra de morts als quatre municipis que van quedar confinats a la Conca d'Òdena ha baixat aquesta darrera setmana, però amb tot i això, com ahir deia l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, «encara n'hi ha molts». La mateixa setmana de l'any passat, a la funerària Anoia, que gestiona els enterraments dels quatre municipis (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí), van tenir 15 defuncions; enguany, 40 (el 166% més). Però aquestes 40 suposen una reducció notable respecte a les 50 de la setmana anterior (el 20% menys de difunts) i sobre les 90 de fa tres setmanes (respecte a aquestes últimes, el descens supera el 55%).

Són menys, però són massa. L'increment de defuncions, tot i les dificultats per poder discernir quines persones han mort per una infecció vírica de Covid-19 i quines no, té com a principal causa l'alta mortalitat que està provocant l'actual pandèmia. Per a futures anàlisis científiques sobre l'efecte mortal que ha tingut aquesta malaltia sobre la població caldrà tenir en compte molts més valors, però en el que hi ha consens per interpretar les dades és que l'increment de morts d'un any a l'altre cal atribuir-lo a aquest virus.

Hi ha una reducció notable en els últims quinze dies, un fet que l'alcalde Marc Castells atribueix directament a les conseqüències d'haver aplicat un confinament estricte als quatre municipis. Aquestes eren les úniques quatre poblacions catalanes que tenien un confinament dins del confinament. La virulència del brot de l'Anoia i el fet que hagués tingut un efecte especial sobre la plantilla de l'Hospital d'Igualada, va fer que el confinament fos més estricte i durant més dies.

Castells assegura que en aquests moments l'única manera que hi ha per aturar la propagació de la pandèmia és l'aïllament, i en aquest sentit va aprofitar la roda de premsa dels dimecres per insistir als veïns dels pobles de la Conca que han de mantenir la guàrdia alta, evitar moviments innecessaris, i mantenir el tancament tant com sigui possible.

En la mateixa aparició davant dels mitjans de comunicació, Castells va recordar que divendres la corporació local celebrarà el primer ple virtual de la història de l'Ajuntament d'Igualada. També va anunciar que s'havia decidit mantenir el servei presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la Policia Local i a Innova, pel servei que ofereixen.

I va anunciar que el retorn dels serveis municipals a la normalitat serà esglaonat.