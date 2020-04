Crema una casa abandonada en una urbanització de Castellbell

Un incendi va cremar totalment els baixos d'una casa deshabitada de Castellbell i el Vilar i en va afectar parcialment l'estructura, aquest dimarts a la nit, segons van informar ahir fonts dels Bombers de la Generalitat.

Segons van explicar les mateixes fonts, un total de quatre dotacions van pariticipar en les tasques d'extinció de l'incendi, que es va declarar cap a 2/4 de 10 del vespre.

La casa en qüestió es tracta d'un edifici abandonat que està situat al carrer de l'Era, a la urbanització Vall de Montserrat.

Les flames van cremar uns 100 metres quadrats de l'edifici i van causar danys parcials a la seva estructura. Segons van assenyalar també fonts dels Bombers, l'incendi es va donar per extingit a les 22.22 h i es va avisar l'arquitecte municipal per tal de revisar a fons l'estructura de l'edifici i els danys que va patir com a conseqüència de l'incendi. No hi va haver cap persona ferida.