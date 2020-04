Espanya és l'estat amb més artistes empresonats del món, segons l'ONG Freemuse

Espanya és l'estat amb més artistes empresonats el 2019, segons Freemuse, una organització internacional que defensa el dret a la lliure expressió artística. L'ONG assegura que l'estat espanyol encapçala aquest rànquing amb 14 artistes a la presó, seguit de l'Iran amb 13, Turquia amb 9 i Birmània amb 8. A partir d'una anàlisi d'uns 700 casos arreu del món, Freemuse ha identificat un total de 71 artistes empresonats arreu del món, la majoria per "criticar el govern". Tanmateix, Freemuse no inclou Espanya entre els països que més preocupació generen per la vulneració de la llibertat d'expressió artística i on sí que hi ha França, Estats Units o Turquia.

Freemuse alerta que el nacionalisme i el populisme han comportat un augment de les restriccions a les expressions artístiques i destaca el "deteriorament important" als països on tradicionalment s'ha protegit aquest dret. La música segueix sent la més censurada representant el 32% dels casos, però l'art visual la segueix de prop amb un 26% dels casos.

El cas d'Espanya

Segons l'ONG, un total de 14 artistes empresonats a Espanya s'han vist afectats per "un mal ús de les lleis antiterroristes", però no detallen qui són exactament. "Les ambigües definicions de terrorisme permeten als governs investigar artistes amb acusacions d'enaltiment del terrorisme, tal com es veu a Turquia i Espanya", apunta l'informe.

L'informe de Freemuse també posa com a exemple Espanya de la censura per motius religiosos en l'àmbit artístic. L'entitat alerta que aquest tipus de repressió es pot incrementar si el partit ultra Vox "continua construint el seu electorat entre els conservadors catòlics més durs i els nacionalistes més favorables a recentralitzar Espanya".